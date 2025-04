Deputado Alex Redano Solicita Inclusão de Ouro Preto do Oeste na Ação “Fecha Laudo”

O deputado Alex Redano fez uma indicação ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) para que o município de Ouro Preto do Oeste seja incluído na ação “Fecha Laudo”. O objetivo é garantir que as famílias da cidade tenham acesso mais fácil ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), que muitas vezes é difícil devido ao alto custo na rede privada de saúde.



O parlamentar explicou que muitas famílias de Ouro Preto do Oeste, especialmente aquelas com crianças que estão sendo diagnosticadas ou já têm o diagnóstico de TEA, não conseguem acessar os laudos necessários para iniciar terapias e garantir os direitos previstos por lei. Isso tem gerado dificuldades para o acompanhamento das crianças e para o acesso a benefícios importantes.



A ação “Fecha Laudo” oferece laudos médicos e encaminhamentos para tratamentos especializados, o que é fundamental para o desenvolvimento e a inclusão social dessas crianças. Quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances delas se desenvolverem bem e se integrarem à sociedade.



O pedido de inclusão do município foi feito pelo vereador Ferreirinha, que, preocupado com a situação, solicitou ao deputado a ajuda para resolver essa questão. Com a urgência da demanda, Alex Redano apresentou a indicação esperando que o governo atenda a essa necessidade o quanto antes, ajudando as famílias de Ouro Preto do Oeste a ter acesso ao que é direito delas.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO