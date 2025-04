Deputada Dra. Taissa solicita revitalização urgente da RO-420, entre os municípios de Nova Mamoré e Buritis

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação solicitando a urgente revitalização da Rodovia RO-420. O pedido também foi ao Departamento de Estradas, Rodagens e Transportes (DER), com o objetivo de garantir melhorias significativas na infraestrutura viária da região.



De acordo com a parlamentar, a situação atual da estrada tem causado sérios transtornos à população local e aos produtores rurais que dependem da via para escoamento de suas produções. A RO-420 é uma importante ligação entre municípios como Nova Mamoré e Buritis, passando por distritos estratégicos como Palmeiras, Nova Dimensão, Jacinópolis e Rio Branco. A estrada é essencial para o transporte de pessoas, mercadorias e alimentos, e está diretamente relacionada ao abastecimento de diversas cidades da região.



“É fundamental que essa via receba a devida atenção do poder público. A revitalização da RO-420 não apenas melhorará a mobilidade dos moradores da região, mas também trará impactos positivos ao desenvolvimento econômico, especialmente para os pequenos e médios produtores rurais que enfrentam sérias dificuldades para transportar sua produção”, afirmou a deputada.



Dra. Taíssa destacou que a região é marcada por forte atividade agropecuária, sendo a estrada uma peça-chave para o crescimento sustentável e o fortalecimento da economia local. “Estamos falando de um investimento que vai além do asfalto – trata-se de dignidade, de gerar oportunidades e de garantir que nossas comunidades tenham o mínimo necessário para se desenvolverem com segurança e qualidade”, completou.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar