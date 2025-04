Deputado Ezequiel Neiva garante recurso para aquisição de veículo para a Educação de Colorado do Oeste

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) confirmou a destinação de recurso para a compra de um veículo modelo Fiat Strada, que atenderá as demandas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Colorado do Oeste. A aquisição será possível por meio de emenda parlamentar já empenhada, com recursos garantidos para a execução.



A solicitação foi feita ainda pelo ex-vereador Divino Soares de Castro, servidor da área da Educação, com apoio dos vereadores Gilmar da Obra (PSD) e Buzanello da Obra (PSD).



O deputado estadual Ezequiel Neiva esteve reunido recentemente com a secretária municipal de Educação, Elizângela Lima Oliveira, ocasião em que oficializou a liberação dos recursos. “O recurso já foi empenhado, já está garantido e a Prefeitura de Colorado do Oeste estará fazendo a aquisição. Muito em breve estarei de volta ao município para participar desta entrega que contribuirá muito com a educação municipal”, afirmou o parlamentar.



O novo veículo será utilizado para fortalecer as ações da Secretaria Municipal de Educação, proporcionando mais agilidade e suporte às atividades desenvolvidas nas escolas da rede pública. “É importante ressaltar o impacto positivo desse apoio no desenvolvimento educacional e social das crianças e jovens. Vamos seguir trabalhando juntos para garantir mais qualidade de vida para toda a nossa população”, destacou Ezequiel Neiva.



Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria parlamentar