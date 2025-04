Governador atende indicação de Alan Queiroz e autoriza auxílio emergencial para ribeirinhos atingidos pela cheia

O Governo de Rondônia, por meio de uma ação emergencial liderada pelo governador Marcos Rocha, anunciou nesta semana a liberação de um auxílio financeiro no valor de R$ 1.000 mensais, por um período de três meses, destinado às famílias diretamente afetadas pela cheia do rio Madeira. A medida atende à indicação apresentada pelo deputado estadual Alan Queiroz (Podemos), que solicitou ações imediatas em favor das comunidades ribeirinhas do baixo-madeira.



A cheia do rio, causada pelas intensas chuvas do inverno amazônico, provocou alagamentos, perdas de plantações e danos a residências em diversos municípios. Em resposta à gravidade da situação, o parlamentar encaminhou a proposta ao Executivo Estadual, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), reforçando a necessidade de garantir segurança alimentar às famílias atingidas.



“Essa é uma resposta concreta a um momento de grande dificuldade. Nosso mandato tem o compromisso com a população ribeirinha, e fico feliz em ver que o Governo atendeu nossa indicação com agilidade e sensibilidade”, destacou Alan Queiroz.



Ainda de acordo com o anúncio feito pelo Governo do Estado, o pagamento do auxílio será organizado com o apoio das equipes da SEAS, psicólogos e assistentes sociais, que já atuam nas regiões afetadas desde o início da enchente. As ações emergenciais também incluem a entrega de cestas básicas, água potável e acolhimento direto às famílias.



A iniciativa reforça a importância do diálogo entre os poderes e o compromisso da Assembleia Legislativa com os anseios da população, especialmente em momentos de calamidade.



Texto: Ian Machado | Jornalista

Foto: Prefeitura de Porto Velho