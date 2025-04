Deputado Cássio Gois reforça posicionamento contrário à privatização do Saae em audiência pública em Cacoal

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) participou ativamente da audiência pública realizada no plenário da Câmara de Vereadores de Cacoal na última quarta-feira (16) para discutir os impactos da Lei 1.200/2023, que prevê a concessão dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada. Contrário à concessão de Cacoal, Gois destacou a eficiência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Cacoal.



“Não faz sentido entregar à iniciativa privada um serviço que já funciona com excelência e tarifa acessível. O Saae de Cacoal tem cobertura universal, investimentos robustos e equilíbrio financeiro. Privatizar seria tirar um direito da população e transformar a água em mercadoria cara, como já aconteceu em outras cidades", afirmou o parlamentar.



Gois, que tem se posicionado firmemente contra o modelo, reforçou a necessidade de mobilização para barrar a medida. “Vamos pressionar para que esse projeto não avance. A água é um direito essencial, e não podemos permitir que interesses privados prevaleçam sobre o bem-estar do povo cacoalense”, declarou.



A audiência também contou com a presença dos vereadores da cidade, prefeito Adailton Furia (PSD), servidores do Saae, membros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Cacoal, membros do sindicato dos servidores municipais e moradores de Cacoal.



“Aos que defendem a privatização, digo: água não é mercadoria, é vida. Enquanto eu tiver voz na Assembleia, vou lutar para garantir que as famílias de Cacoal não tenham que escolher entre pagar a conta de água ou colocar comida na mesa. Essa é uma batalha que não vamos perder”, finalizou Gois.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar