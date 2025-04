Deputado Ribeiro do Sinpol promove distribuição de mais de mil ovos de Páscoa

Em celebração a Páscoa, o deputado Ribeiro do Sinpol (PRD) protagonizou uma relevante ação social voltada à promoção da solidariedade e da inclusão. Mais de mil ovos de chocolate foram distribuídos a crianças residentes na capital, proporcionando-lhes momentos de alegria e esperança.



Acompanhado por amigos, servidores da segurança pública, lideranças comunitárias, assessores, o parlamentar participou ativamente das entregas, interagindo com as famílias e partilhando do espírito festivo da ocasião.



“O sentido da Páscoa transcende a simbologia dos presentes. Trata-se de um período de renovação e fraternidade. Por meio desta ação, desejamos levar não apenas chocolate, mas também atenção, afeto e a certeza de que essas crianças não estão desamparadas”, declarou o parlamentar.

Foto: Reprodução/ALE-RO



Em diversos pontos da entrega, a ação foi complementada por atividades recreativas, distribuição de refrigerantes, cachorro quente, pipoca, algodão doce e manifestações culturais, contribuindo para a criação de um ambiente lúdico e acolhedor para os pequenos. O gesto, ainda que simples, representou um alento para muitas famílias em meio às dificuldades enfrentadas no cotidiano.



Ribeiro do Sinpol, cuja trajetória parlamentar é marcada pela defesa intransigente dos direitos dos profissionais da segurança pública, tem ampliado sua atuação em prol das causas sociais, com especial atenção às demandas das populações mais vulneráveis.



“É por meio de atitudes concretas que reafirmamos nosso compromisso com uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva. Cuidar das nossas crianças é investir no futuro do Distrito Federal”, concluiu o deputado.



Durante o evento, o líder comunitário, Laelson Lima, agradeceu o parlamentar e toda equipe que desenvolveram a ação para toda comunidade.



Texto: Anderson Nascimento | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar