Com apoio do deputado Jean Oliveira, equipes femininas Sub-15 e Sub-17 do CTDE da Escola Aluízio são campeãs estaduais de futsal

Em um fim de semana marcado por garra, superação e talento, as meninas do futsal de Rolim de Moura brilharam nas quadras de Porto Velho. As equipes femininas Sub-15 e Sub-17 do Centro de Treinamento do Desporto Escolar (CTDE), da Escola Aluízio Pinheiro Ferreira, conquistaram um título inédito para Rolim de Moura e região, sagrando-se campeãs do Campeonato Estadual Rondoniense de Futsal, realizado pela Federação de Futsal de Rondônia. Com a vitória, garantiram vaga na Taça Brasil de Futsal (local e data a definir).



As conquistas, celebradas com emoção e muito merecimento, são resultados de um projeto que vem sendo fortalecido com o apoio do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia. O parlamentar tem sido um grande incentivador do esporte escolar no estado, especialmente na região da Zona da Mata.



“O esporte transforma, inspira e ensina. Ver nossas meninas conquistando esse título é motivo de orgulho para todo o estado. Parabenizo cada atleta, a equipe técnica e todos que fazem parte desse projeto maravilhoso. O CTDE da Escola Aluízio é um exemplo de que, com incentivo, o esporte pode ir longe. Continuarei apoiando iniciativas como essa, porque acredito no poder do esporte na formação de cidadãos melhores. Aproveito também para destacar o trabalho do governador Coronel Marcos Rocha, que tem investido na valorização do esporte escolar e sido parceiro dessas ações que mudam vidas. Em nome do presidente da Federação de Futsal, Wemis Pessoa, popular ‘Pisquila’, parabenizo todos os envolvidos neste campeonato de futsal”, destacou o deputado Jean Oliveira.



O técnico das equipes, professor Eduardo Barros, popularmente conhecido como “Edu Barros”, também celebrou os resultados com entusiasmo. Comandando as atletas com dedicação e profissionalismo, ele tem motivos de sobra para comemorar: já são oito títulos estaduais: dois na categoria infantil (Sub-15) e seis na juvenil (Sub-17).



“Agradeço imensamente aos pais, à direção da escola, à secretária estadual de Educação, Ana Pacini, ao governador Coronel Marcos Rocha e, claro, ao deputado Jean Oliveira, que tem sido um grande parceiro do nosso CTDE. Essa conquista é coletiva, fruto de muito esforço e do apoio de quem acredita no esporte como ferramenta de transformação social”, ressaltou Edu Barros.



A atleta Melissa Silva (Sub-17), do CTDE da Escola Aluízio, se destacou como artilheira da competição, e o professor Edu Barros foi eleito o melhor técnico de futsal feminino do estado de Rondônia.



O CTDE da Escola Aluízio, de Rolim de Moura, participou do campeonato em parceria com a Associação Esportiva Nova Estrela (AENE).





