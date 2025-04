Presidente da Assembleia Legislativa destaca importância da Corrida do Marco Zero para Ji-Paraná e Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), participou neste domingo, 20, da Corrida Internacional do Marco Zero, um evento que entra para a história como um dos maiores já realizados no município de Ji-Paraná. A corrida reuniu centenas de atletas de diversas partes do Brasil e do exterior, consolidando o município como ponto central geográfico do estado e como referência no cenário esportivo e cultural de Rondônia.

Presente na solenidade de abertura e na premiação dos vencedores, o presidente Alex Redano parabenizou os organizadores, atletas e todos os envolvidos na realização do evento. Ele destacou o papel da corrida na integração regional, na promoção do esporte e no fortalecimento da identidade rondoniense.

“A Corrida do Marco Zero é muito mais do que uma competição esportiva, ela representa a união dos rondonienses, o reconhecimento da importância geográfica de Ji-Paraná e o potencial turístico e cultural do nosso estado. Fico honrado em fazer parte deste momento histórico ao lado de tantos líderes comprometidos com o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou Redano.

O parlamentar destinou uma emenda de R$ 150 mil para apoiar a realização da corrida, reforçando seu compromisso com o incentivo ao esporte e à valorização de eventos que promovem integração e visibilidade ao estado. O deputado também fez questão de parabenizar a Prefeitura de Ji-Paraná, na pessoa do prefeito Affonso Cândido, a CDL de Ji-Paraná, os demais deputados e vereadores presentes, bem como os organizadores e colaboradores do evento.

Alex Redano reforçou ainda o compromisso do Legislativo estadual com o incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social e valorização das potencialidades regionais. “Vamos continuar apoiando iniciativas como essa, que elevam o nome de Rondônia e promovem saúde, lazer e inclusão”, concluiu.

A presença do presidente da Assembleia Legislativa reafirma o compromisso institucional com o fortalecimento de ações que integram esporte, cultura e cidadania. A Corrida do Marco Zero, além de destacar Ji-Paraná no cenário nacional, representa um novo capítulo na história do estado.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO