Deputado Nim Barroso participa da Corrida Internacional do Marco Zero e destaca importância histórica do evento para Ji-Paraná

O deputado estadual Nim Barroso participou neste domingo da Corrida Internacional do Marco Zero, um dos maiores eventos esportivos já realizados em Ji-Paraná, reunindo atletas de diversos estados brasileiros e até de outros países. A corrida marcou oficialmente o ponto central geográfico do Estado de Rondônia, consolidando Ji-Paraná como referência nacional no cenário esportivo e cultural.



Durante sua participação, o parlamentar destacou a relevância do evento para o fortalecimento da identidade do município e parabenizou todos os envolvidos na organização. “Essa corrida é um marco histórico para Ji-Paraná. Um momento que vai além do esporte — representa desenvolvimento, integração e valorização da nossa cidade e do nosso estado”, afirmou Nim.



O deputado fez questão de parabenizar a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do prefeito Affonso Cândido, a CDL de Ji-Paraná, os organizadores, e todos os parlamentares que participaram, com destaque para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, a deputada estadual Cláudia de Jesus, e os vereadores do município, que prestigiaram o evento e demonstraram apoio à iniciativa.



Nim também cumprimentou todos os atletas locais, regionais e internacionais que participaram da corrida, reconhecendo o esforço e a dedicação de cada um. “Parabenizo todos os corredores, especialmente aqueles que vieram de outros estados e países. A presença de vocês transforma esse evento em um símbolo de união e projeção internacional para Ji-Paraná”, completou.



A Corrida do Marco Zero entra para a história como um divisor de águas na valorização do município, e o deputado Nim Barroso segue firme em seu compromisso com o fortalecimento do esporte, da cultura e do orgulho rondoniense.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar