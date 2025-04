Nim Barroso destina R$ 200 mil para reforçar saúde de Machadinho d’Oeste

Machadinho d’Oeste foi contemplado com um importante investimento na área da saúde. O deputado estadual Nim Barroso destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, que será utilizada exclusivamente para a compra de equipamentos permanentes. A medida visa fortalecer a estrutura das unidades de saúde e melhorar o atendimento à população.



O recurso foi destinado após solicitação do vereador Fábio Toledo, que tem atuado junto ao deputado em busca de melhorias para o município. “Essa parceria com o vereador Fábio Toledo é fundamental. Ele conhece de perto as necessidades da população e tem sido um grande aliado na luta por mais qualidade na saúde de Machadinho”, destacou Nim Barroso.



De acordo com o parlamentar, o investimento na saúde pública é uma de suas prioridades. “Tenho um compromisso com o povo de Rondônia. Onde houver necessidade, estarei presente. A saúde sempre terá minha atenção e meu apoio”, reforçou.



A iniciativa é vista como uma conquista significativa para os moradores de Machadinho, já que os novos equipamentos devem proporcionar mais eficiência e qualidade nos serviços oferecidos pelas unidades de saúde do município.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar