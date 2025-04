Após indicação de Jean Oliveira, Governo de Rondônia inicia recuperação da RO-010 entre Nova Estrela e Rolim de Moura

Teve início nesta terça-feira (15) a manutenção da Rodovia 010 (RO-010), no trecho que liga o distrito de Nova Estrela ao município de Rolim de Moura. A ação atende à indicação do deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, e está sendo realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio das usinas de asfalto de Rolim de Moura (4ª) e Cacoal (5ª).



Foto: Reprodução/ALE-RO

O trecho, que possui intenso fluxo de veículos leves e pesados, está passando por serviços de recuperação do pavimento asfáltico em 25 quilômetros de extensão. Os trabalhos incluem a remoção de áreas comprometidas, aplicação de emulsão e nova camada de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), garantindo mais segurança aos usuários da rodovia.



O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por atender à sua solicitação e destacou a importância da intervenção. “Essa é uma rodovia vital para a nossa região. A recuperação desse trecho beneficia não apenas a população local, mas todo o setor produtivo. Agradeço ao governador pelo atendimento da indicação e parabenizo os servidores das duas usinas pelo trabalho sério e comprometido que vêm realizando”, declarou.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Segundo Thiago Moreira, gerente da usina de Rolim de Moura, o objetivo é devolver condições adequadas de trafegabilidade ao trecho, que é estratégico para a mobilidade da população e para o escoamento da produção agrícola.



Já Sebastião Cardoso, gerente da usina de Cacoal, reforça que os serviços seguem padrões técnicos rigorosos, com uso de equipamentos adequados para garantir a durabilidade da obra.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Ricardo Barros | Secom Governo de Rondônia