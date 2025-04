Deputado Ezequiel Neiva cobra respeito e proteção ao setor produtivo rural

Durante sessão extraordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada para a leitura oficial do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas Ambientais, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) fez um pronunciamento em defesa dos produtores rurais e criticou o que classificou como criminalização do setor produtivo no estado. O pronunciamento foi feito em tribuna no plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.



A CPI, instaurada em abril de 2023, teve como objetivo investigar possíveis irregularidades na criação de 11 unidades de conservação ambiental. Para Ezequiel Neiva, o trabalho da comissão foi essencial para dar voz ao campo e expor injustiças enfrentadas por agricultores e produtores de Rondônia.



“Quero parabenizar todos os membros da comissão que fizeram um belíssimo trabalho. Me coloco à disposição de vocês. Tenho uma atuação forte na área rural e reconheço o trabalho de cada produtor. Sou agricultor também e percorro todo o estado. É preocupante ver o que vem acontecendo com cada produtor. Muitas vezes, pela via judicial, os nossos agricultores estão sendo colocados em segundo plano”, afirmou o parlamentar.



Ezequiel Neiva também compartilhou o desabafo de um produtor rural que afirmou ser alvo constante de ações da Polícia Ambiental. “Um colega meu, dono de propriedade, relatou que seu funcionário, que trabalhava com ele há dois anos, pediu demissão dizendo que, em Rondônia, existem duas atividades consideradas criminosas, mas que dão lucro: traficar e produzir drogas. Ele contou ainda que, em um intervalo de apenas seis meses, sua propriedade foi alvo de três fiscalizações da Polícia Ambiental. Na primeira, mesmo sem qualquer envolvimento, foi multado após um incêndio atingir a propriedade vizinha. Em seguida, foi algemado na porta de casa por ter derrubado uma árvore para construir um curral. E, recentemente, foi novamente algemado por possuir um galão de veneno em sua fazenda. Enquanto isso, o funcionário disse conhecer pessoas que traficam há anos, nunca foram incomodadas pela polícia e continuam ganhando dinheiro”, destacou Neiva.



Ezequiel Neiva reforçou a importância do setor agrícola para a economia do estado e fez um apelo à valorização do produtor rural. “Produzir aqui no estado está sendo tratado como crime. Vejam a que ponto estamos chegando. A Assembleia precisa lutar pela classe trabalhadora que produz. Um escritor disse certa vez: se a cidade perecer, ela pode ressurgir no campo. Mas se o campo perecer, aí acabou. Não há mais esperança”, resumiu.



O deputado estadual Ezequiel Neiva se colocou à disposição do setor rural e enfatizando que o trabalho da CPI não se encerra com a entrega do relatório. “Vamos lutar pelo campo. Essa Casa está atenta. Temos muito mais a fazer. Isso não termina com o relatório da comissão. Contem conosco. Estamos juntos com todos vocês”, concluiu.



Texto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO