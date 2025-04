Vá de lenço chega em sua 6ª edição em Cacoal

Os grupos Amigos em Ação e Unidas Venceremos, em parceria com o Conselho da Mulher, promovem esse ano, em Cacoal, a 6ª edição da campanha Vá de lenço. Uma das etapas do projeto foi realizada nesta segunda-feira (14), no escritório regional do deputado estadual Cirone Deiró, apoiador do movimento. O objetivo da campanha é o de arrecadar lenços para as mulheres que fazem tratamento do câncer no Hospital São Daniel Comboni, além de promover ações em favor da prevenção da doença.



Uma das coordenadoras do movimento no município, Ana Clea Monteiro Baima, explicou que Cacoal passou a participar da campanha nacional, há seis anos, por meio de um projeto de conclusão de curso da enfermeira Adriana Medeiros. “Abraçamos a causa para não deixar esse projeto apenas na faculdade e agradecemos a todos que contribuem para que essa ação seja sucesso todos os anos”, disse Ana Clea, acrescentando que “a prevenção salva vidas e é um ato de amor, para com a própria pessoa e com o próximo”.



Segundo Ana Clea, todos os anos há a inclusão de uma nova frente de trabalho na campanha. A desse ano é a arrecadação de alimentos para famílias de pacientes de câncer em estado de vulnerabilidade social. “Quero destacar a importância do apoio do deputado Cirone e de sua esposa Noeli, que estão com a gente em todos os momentos”, disse.



Noeli Deiró lembrou que o lenço representa mais do que um acessório, é um símbolo de acolhimento, autoestima e solidariedade. Ela acredita que para quem enfrenta o tratamento contra o câncer, receber um lenço é também receber um gesto de afeto. “Cada contribuição faz a diferença e leva um pouco mais de cor, conforto e confiança a quem está passando por esse momento tão desafiador”, disse.



