Deputado Luís do Hospital garante R$ 1,5 milhão para pavimentação em Jaru

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital garantiu mais R$ 1,5 milhão em emenda para o município de Jaru, que serão aplicados na ampliação do projeto de pavimentação urbana. O recurso, somado à contrapartida de R$ 500 mil da Prefeitura de Jaru, será investido na construção de quatro quilômetros de asfalto novo em ruas e avenidas da cidade.



A liberação do recurso foi confirmada durante reunião com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RO), coronel Éder Fernandes, e contou com a presença do prefeito de Jaru, Jeverson Lima. O encontro reforçou o compromisso conjunto com o fortalecimento da infraestrutura urbana do município.



“Estamos atendendo a mais uma demanda importante da população de Jaru. Investir em asfalto é investir em dignidade, qualidade de vida e desenvolvimento urbano. Seguimos firmes no propósito de trabalhar pelos municípios e melhorar a realidade das pessoas”, destacou o deputado Dr. Luís do Hospital.



O prefeito Jeverson Lima agradeceu a parceria do parlamentar e o apoio do Governo de Rondônia. “É gratificante saber que podemos contar com o deputado Luís do Hospital em tantas iniciativas. Essa união de esforços tem gerado resultados concretos para Jaru”, afirmou.



A obra será executada pelo Governo do Estado, por meio do DER, em parceria com a Prefeitura Municipal, e deve contemplar diferentes bairros, contribuindo para o avanço da mobilidade e a valorização de áreas residenciais.



O deputado também agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo compromisso com o desenvolvimento dos municípios. “Agradeço ao governador Marcos Rocha pela sensibilidade em priorizar investimentos em infraestrutura, fortalecendo o trabalho dos parlamentares e garantindo que os recursos cheguem a quem mais precisa”, completou Dr. Luís do Hospital.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Assessoria Parlamentar