Ieda Chaves vota favoravelmente às conclusões da CPI das Reservas Ambientais em Rondônia

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da sessão extraordinária ocorrida na última quarta-feira (17), no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), para a leitura oficial do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas Ambientais no estado. Durante a votação, a parlamentar expressou seu voto favorável à leitura do documento, que representa a conclusão das investigações iniciadas há um ano.

Ao usar a palavra, Ieda Chaves elogiou os membros da CPI pelo trabalho que descreveu como "árduo". "Foram dois anos para que este relatório ficasse pronto e para que se faça justiça a todos esses trabalhadores, esses produtores rurais do nosso estado. Meu voto é sim!", afirmou a deputada.

A CPI das Reservas Ambientais investigou possíveis irregularidades na criação de 11 unidades de conservação ambiental durante a gestão do ex-governador Confúcio Moura (2018). A apuração também abrangeu contratos com as empresas Permian Brasil e Biofílica, relacionados a projetos de compensação ambiental e créditos de carbono, com uma expectativa de lucro de R$ 80 bilhões em 30 anos.

Agentes ouvidos

Durante o período de investigação, a Comissão ouviu diversos envolvidos na criação de tais áreas, incluindo moradores das regiões impactadas, servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam-RO) e representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea-RO).

Encaminhamento

O relatório final da CPI, cuja leitura foi aprovada por 17 votos favoráveis, será encaminhado aos órgãos competentes, como o Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia e outras instâncias de controle. A expectativa é que as autoridades adotem as medidas apropriadas diante das irregularidades identificadas durante os trabalhos da Comissão.

Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Secom | ALE/RO