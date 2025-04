Alta Floresta do Oeste sediará 2ª audiência pública conduzida pelo deputado Ismael Crispin sobre a atualização do Zoneamento de Rondônia

Na próxima quinta-feira, 24 de abril, o município de Alta Floresta do Oeste sediará a segunda audiência pública do ciclo de debates sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) de Rondônia. A reunião acontecerá às 9h, na Associação Comercial (ACIAF), sob a condução do deputado Ismael Crispin (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa.



O objetivo é ouvir as representatividades locais, esclarecer dúvidas e construir, de forma participativa, um novo modelo de zoneamento que reflita as realidades regionais e impulsione o desenvolvimento sustentável do estado.



Para o deputado Ismael Crispin, a hora é de transformar uma pauta histórica em ação concreta. “Essa é uma pauta que pertence a todo o estado de Rondônia. Estamos tratando de algo que impacta diretamente quem planta, colhe, produz e preserva. Com coragem, diálogo e participação popular, vamos tirar do papel uma demanda que se arrasta há anos. Chegou a hora de construir, com responsabilidade, um zoneamento que reflita a realidade de quem vive da terra e quer produzir com segurança.”



A audiência será aberta à população e contará com a participação de produtores, entidades de classe, técnicos, gestores públicos e lideranças comunitárias.



Confira o cronograma das próximas audiências públicas:



Alta Floresta do Oeste – 24 de abril, às 9h – Associação Comercial - ACIAF

São Miguel do Guaporé – 8 de maio, às 19h – Câmara Municipal

Nova Mamoré – 22 de maio, às 19h – Câmara Municipal

Pimenta Bueno – 12 de junho, às 19h – Câmara Municipal

Machadinho do Oeste – 26 de junho, às 9h – Câmara Municipa

Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO