Deputado Cássio Gois atende pedido da vereadora Cida da Saúde e libera R$ 502 mil para aquisição de ambulância em Rolim de Moura

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) demonstrou mais uma vez seu compromisso com a saúde pública ao atender um pedido da vereadora Aparecida Ferreira dos Santos, a Cida da Saúde (PSD), de Rolim de Moura.



Por meio de recursos do mandato do deputado, foi autorizado a liberação de R$ 502.800,00 para a aquisição de uma ambulância, que será destinada ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.



A solicitação foi formalizada pela vereadora e o deputado articulou todo o processo, garantindo os recursos necessários para melhorar o transporte médico na região. O valor foi remanejado e liberado para a Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura, com o objetivo de proporcionar maior conforto e agilidade no atendimento à população.



Em documento enviado ao Governo de Rondônia, o deputado destacou a importância do investimento em saúde e reforçou seu compromisso com as demandas locais. A vereadora Cida da Saúde agradeceu a parceria e destacou que a nova ambulância será fundamental para salvar vidas e melhorar a qualidade do serviço prestado à comunidade.



“A liberação dos recursos já foi protocolada no sistema do Governo, e a expectativa é que a aquisição seja realizada em breve, beneficiando milhares de rondonienses que dependem do SUS”, destacou Gois.

Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Assessoria Parlmanentar