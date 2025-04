Pedro Fernandes cobra solução urgente para crise no Hospital João Paulo II e defende novo modelo de gestão na saúde

Durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa realizada nesta terça-feira (15), o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) fez um pronunciamento enfático sobre a grave situação enfrentada no Hospital João Paulo II, em Porto Velho. O parlamentar defendeu a adoção de um novo modelo de gestão para a saúde pública e cobrou ação do governo para garantir melhores condições tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área.



“Há 30 anos atrás, acompanhei meu irmão internado no João Paulo II. Pouca coisa mudou de lá pra cá”, afirmou o deputado, ao lembrar a experiência que viveu ainda jovem, quando precisou dar assistência a um familiar após um acidente. Ele descreveu as cenas de superlotação e o sofrimento enfrentado por pacientes e familiares no local.



Pedro destacou os esforços recentes do governo, como a contratação de leitos de retaguarda no Hospital Santa Marcelina, mas alertou para os altos custos e a fragilidade estrutural do sistema. “Quanto custa para o Estado manter toda essa estrutura? E a família, que precisa vir do interior, se hospedar, se alimentar?”, questionou.



O deputado defendeu que a Assembleia participe ativamente da discussão sobre modelos de gestão hospitalar por meio de organizações sociais (OSs), como já acontece em estados como São Paulo e Amazonas. Segundo ele, experiências bem-sucedidas em municípios de Rondônia, como Vilhena e Machadinho do Oeste, mostram que é possível melhorar o atendimento com mais eficiência e controle.



“Precisamos encontrar alternativas para nossa saúde, principalmente para o João Paulo II. Não dá mais para manter o mesmo modelo de 30 anos atrás. Algo precisa mudar”, declarou.



Pedro também fez questão de defender os servidores públicos da saúde, destacando que qualquer mudança deve preservar os direitos e valorizar os profissionais. “Temos que dar condições adequadas de trabalho, melhorar a remuneração e incentivar a produtividade”, disse.



O parlamentar encerrou sua fala reconhecendo os avanços na valorização dos servidores promovidos pelo governo estadual e reiterou que o parlamento deve apoiar soluções que tragam resultados concretos para a população. “Se o governo busca alternativas, temos que dar esse apoio. O povo precisa de resposta. A hora de agir é agora”, concluiu.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar