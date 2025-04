Deputado Cirone Deiró visita cafeicultores e destaca lei que define início da colheita do café em Rondônia

O deputado Cirone Deiró tem se destacado na defesa da cafeicultura em Rondônia, promovendo ações como a entrega de mudas de café clonal, incentivando ações de assistência técnica e a liberação de recursos para a aquisição de equipamentos como secadores, máquinas de beneficiamento e recolhedoras de café. Além disso, o parlamentar tem atuado para melhorar a infraestrutura das estradas rurais, facilitando o escoamento da produção.



Outra importante contribuição do deputado é a aprovação da Lei nº 5.961/25, de sua autoria, que institui o dia 14 de maio como o marco inicial da colheita do Café Robustas Amazônicos no estado. A data foi definida em conjunto com cafeicultores, técnicos e instituições do setor, visando assegurar que os grãos estejam totalmente maduros no momento da colheita. "Prática necessária para garantir a qualidade do café rondoniense", explicou Cirone.



Em recente visita a Alto Alegre dos Parecis, o deputado conheceu a propriedade da família do cafeicultor Romeu Ferreira, o Batuta, que cultiva café em uma chácara na Linha P-34. Romeu destacou a importância da cafeicultura para a renda da família que trabalha na propriedade: "Investimos no café, por acreditar no potencial de renda da atividade, e isso tem feito a diferença para nossa família", afirmou.



Já o agricultor João Carlos Ferreira, da Linha 65, ressaltou que o cultivo de café foi impulsionado pelas políticas de incentivo do governador Marcos Rocha, que são amplamente apoiadas pelo deputado Cirone. "O café é uma alternativa para aumentar nossa renda e garantir sustento o ano todo", disse.



Cirone também lembrou das melhorias viárias nas estradas rurais, como a destinação de recursos para a compra de tubos que serão instalados em pontos críticos da Linha 65, e reforçou seu compromisso com os agricultores: "Trabalhamos para priorizar políticas públicas e a liberação de recursos que fortaleçam a produção agrícola e garantam apoio às famílias rurais", concluiu.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar