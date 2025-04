Ações do mandato do deputado Ismael Crispin seguem a todo vapor em Pimenteiras do Oeste

As ações do mandato do deputado Ismael Crispin (MDB) continuam em ritmo acelerado em todas as regiões de Rondônia. Durante agenda no Cone Sul, o parlamentar esteve no município de Pimenteiras do Oeste, onde visitou a Escola Municipal Paulo Freire para acompanhar de perto uma importante obra em andamento.



Com recursos no valor de R$ 332 mil, viabilizados por meio de emenda parlamentar de sua autoria, está sendo construída uma nova cozinha com refeitório na unidade escolar. A estrutura garantirá mais conforto, segurança alimentar e dignidade aos estudantes e servidores da educação.



Durante a visita, Ismael Crispin esteve acompanhado do diretor da escola, Wilson Albuquerque, da secretária municipal de Educação, Rosana Souza, e do vice-prefeito Rafael Souza, que fez questão de agradecer o compromisso do deputado com o município.



"O deputado Ismael é um grande parceiro de Pimenteiras. Não é só a destinação de recursos, ele acompanha de perto, cobra, fiscaliza, se faz presente. Essa obra vai melhorar muito a rotina das nossas crianças e reforça a importância de termos representantes comprometidos com a educação", destacou o vice-prefeito.



O deputado também reforçou seu compromisso com o fortalecimento da educação no estado. "A nossa prioridade é atender às demandas dos municípios e investir onde há real necessidade. Educação é um dos pilares do nosso mandato. Acompanhamos de perto para garantir que os recursos sejam bem aplicados e, principalmente, que cheguem a quem mais precisa", finalizou Ismael Crispin.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar