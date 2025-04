Após a cobrança da deputada Dra. Taissa, secretaria de educação informa medidas para escola no distrito de União Bandeirantes

A deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) enviou um ofício à Prefeitura Municipal solicitando informações sobre a falta de profissionais na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) 03 de Dezembro, localizada no distrito de União Bandeirantes. O documento encaminhado expressa a preocupação dos moradores da região, especialmente pais e responsáveis pelos alunos, diante da carência de professores e mediadores na unidade escolar.



Segundo o ofício enviado pela parlamentar, a ausência de profissionais tem impactado diretamente na qualidade do ensino oferecido às crianças da comunidade. Para solucionar essa situação, Dra. Taissa solicitou informações sobre a possibilidade de abertura de um processo seletivo para suprir a demanda, bem como a adoção de medidas emergenciais para minimizar os impactos causados pela falta de pessoal.



Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou que tem conhecimento da situação e que algumas medidas já estão sendo adotadas. Dentre as soluções apresentadas, a SEMED destacou a oferta de horas extras aos profissionais já alocados na unidade escolar e a adesão de voluntários, por meio dos Editais nº 01/2025 e 02/2025, para exercer funções como Cuidador, Mediador de Aprendizagem, Auxiliar de Merenda Escolar e Auxiliar de Limpeza Escolar.



Além disso, a Secretaria informou que está realizando estudos e levantamentos para a elaboração de um edital de processo seletivo emergencial, especialmente voltado para suprir a necessidade de professores na escola.



Diante do apelo da comunidade e da iniciativa da deputada Dra. Taissa, a Prefeitura, por meio da SEMED, reafirmou seu compromisso com a educação e iniciou ações para minimizar os impactos na EMEIEF 03 de Dezembro. Com medidas emergenciais já em andamento e a previsão de um novo processo seletivo, a expectativa é de que, em breve, a escola possa contar com o número adequado de profissionais, garantindo às crianças do distrito de União Bandeirantes o direito a um ensino digno e de qualidade.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar