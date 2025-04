Deputado Luizinho Goebel Solicita Recuperação da RO-498 para Garantir Segurança e Desenvolvimento Regional

O deputado estadual Luizinho Goebel segue atuando firmemente em defesa das demandas da população de Rondônia. Recentemente, o parlamentar encaminhou, por meio do diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Coronel Eder, uma solicitação para a recuperação da RO-498, importante via que interliga a BR-435, no município de Vilhena, passando pela Fazenda Martendal, chegando ao distrito de Nova Conquista e, em seguida, alcançando novamente a BR-435 nas proximidades da entrada da Fazenda Cabixi.



A recuperação da rodovia é uma demanda urgente da comunidade local e tem como objetivo principal garantir trafegabilidade com segurança durante todo o ano. Segundo o deputado, a obra é essencial para assegurar melhores condições de mobilidade, facilitar o escoamento da produção rural e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.



“Estamos trabalhando para que nossa população tenha acesso a estradas de qualidade, com infraestrutura adequada, que promovam segurança e contribuam com o crescimento dos municípios. A RO-498 é estratégica para Nova Conquista e outras localidades, e sua recuperação é prioridade”, destacou Luizinho Goebel.



O parlamentar reforça seu compromisso com as melhorias reais para as comunidades de Rondônia, buscando sempre o diálogo com os órgãos competentes e propondo soluções concretas para os problemas enfrentados pela população.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar