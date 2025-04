Deputado Alan Queiroz defende servidores e propõe hospital exclusivo para traumas em discurso sobre Saúde Pública

Durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) voltou a cobrar ações urgentes para a melhoria da saúde pública no estado. Em um discurso firme, o parlamentar defendeu os servidores da área da saúde e destacou a necessidade de mudanças na gestão atual, propondo, inclusive, a criação de um hospital voltado exclusivamente para atendimentos de trauma e cirurgias ortopédicas.



“O que falta é gestão. Não há como cobrar de um profissional que está pronto para operar se não há equipamentos, insumos ou condições mínimas para exercer sua função. Colocar toda a responsabilidade nos ombros dos servidores é uma injustiça”, afirmou.



Alan Queiroz também parabenizou o governador coronel Marcos Rocha pela iniciativa de rever a condução da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e reforçou que a mudança é necessária diante das falhas estruturais enfrentadas pelas unidades hospitalares.



Ao final de seu discurso, o deputado propôs a criação de uma unidade hospitalar especializada em traumas e emergências ortopédicas. Segundo ele, isso permitiria desafogar até 70% da demanda atual do Hospital João Paulo II. “Estamos falando de vidas. É preciso responsabilidade, ação e diálogo com quem está na linha de frente”, finalizou.



Texto: Ian Machado | Jornalisto

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO