Deputado Alex Redano Indica recuperação urgente das rodovias RO-420 e RO-460

O Deputado Alex Redano apresentou, na Assembleia Legislativa, uma indicação ao Poder Executivo e ao DER para a recuperação das rodovias RO-420 e RO-460, essenciais para o transporte de produtos, alunos e pacientes, que se encontram em condições precárias, colocando em risco a segurança dos usuários e dificultando o desenvolvimento local.



O Deputado Alex Redano, no exercício de suas funções, apresentou, na Assembleia Legislativa de Rondônia, uma indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a recuperação urgente de dois trechos críticos das rodovias RO-420 e RO-460, que ligam os municípios de Buritis, Nova Mamoré e o Distrito de Rio Pardo.



Condições Precarizadas das Rodovias



Os trechos das rodovias em questão enfrentam sérios problemas devido ao desgaste provocado por fatores naturais, o que tem prejudicado o tráfego e aumentado os riscos de acidentes. O deputado destaca que os moradores da região e os produtores rurais têm enfrentado dificuldades para escoar produtos e transportar alunos e pacientes, o que compromete diretamente o cotidiano da população.



Em relação à RO-420, que liga Buritis a Nova Mamoré, o parlamentar ressaltou que a rodovia está em condições precárias, dificultando o acesso e colocando em risco as vidas dos usuários diários. A situação é especialmente grave para aqueles que dependem da estrada para o transporte de mercadorias agrícolas e animais.



Já a RO-460, que conecta o Município de Buritis ao Distrito de Rio Pardo e vai até a BR-364, também precisa de reparos urgentes. Este trecho desempenha um papel vital no escoamento da produção rural, e a deterioração da via tem gerado transtornos para a população local.



Objetivos das Melhorias



A principal justificativa para as melhorias nas rodovias é aumentar a segurança dos motoristas, reduzir os acidentes e garantir condições adequadas de trafegabilidade. Além disso, a recuperação das vias também contribuirá para o transporte mais seguro e eficiente de alunos, pacientes e produtos rurais, impactando positivamente a qualidade de vida e a economia da região.



O deputado Alex Redano, em sua fala, destacou a relevância da medida, ressaltando que a recuperação das rodovias é uma reivindicação constante dos moradores e que a falta de ação pode agravar ainda mais as dificuldades enfrentadas pela população local.



Expectativa de Atendimento



A expectativa é que o Poder Executivo, em conjunto com o DER, dê a devida atenção à indicação, priorizando as melhorias nas rodovias que são vitais para o desenvolvimento da região. A medida tem o apoio de diversas lideranças locais e da comunidade, que aguardam ansiosamente as providências para a recuperação das estradas.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO