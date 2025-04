Luís do Hospital reforça valor do respeito à pátria em atividade escolar cívica

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, na manhã de segunda-feira (14), de um momento cívico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menezio de Victo, em Jaru. A cerimônia reuniu alunos, professores e gestores escolares em uma destaque à valorização dos símbolos nacionais e ao fortalecimento dos valores cidadãos no ambiente escolar.



Durante a atividade, foram entoados o Hino Nacional e o Hino de Rondônia, além de apresentações realizadas pelos próprios estudantes. O deputado destacou a importância de iniciativas que incentivem o patriotismo e a consciência cívica desde os primeiros anos da formação educacional.



“Momentos como esse valores para o despertar, nas novas gerações, o respeito ao país e o compromisso com a cidadania”, afirmou.



O parlamentar também parabenizou a escola pela iniciativa e reforçou seu compromisso com a educação e com ações que promovam o desenvolvimento humano. “Ver uma escola pública cultivando o patriotismo de forma tão bonita nos dá esperança de um futuro melhor para Rondônia”, completou.



A cerimônia contou ainda com a presença do prefeito Jeverson Lima, da vereadora Tatiane da Saúde, do vereador Schimiti Patroleiro e de representantes da comunidade local.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar