Comissão de agropecuária: Deputada Cláudia de Jesus debate logística de transporte de grãos em Rondônia

Com o objetivo de dialogar sobre os desafios logísticos enfrentados pelo setor agropecuário de Rondônia, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT), presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa, contribuiu uma reunião na última terça-feira (15) com representantes de diversas instituições ligadas ao setor de produção, fiscalização, arrecadação e segurança.



O debate girou em torno da necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas que acompanhem o ritmo de crescimento da produção de grãos no estado. "A produção cresce, mas a estrutura para escoamento não acompanha esse ritmo. Estamos aqui para ouvir todos os envolvidos e buscar caminhos viáveis para ajudar os produtores e o desenvolvimento do nosso estado", afirmou a deputada Cláudia de Jesus.



Victor Paiva, diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Rondônia, alertou para o aumento da produção sem estrutura de armazenamento. "Hoje, estimamos 2,5 milhões de toneladas de soja e 1,7 milhão de toneladas de milho, mas faltam armazéns. Os caminhões foram depósitos móveis por quatro ou cinco dias, e quem paga essa conta é o produtor", destacou. Paiva também criticou a decisão do DNIT e da Prefeitura de Porto Velho de restringir a circulação de caminhões pesados na BR-319 nos horários de pico. “Não houve estudos prévios nem diálogo com os setores impactados.”



O secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sesdec), Avenilson da Trindade, apresentou iniciativas de andamento. "Estamos em diálogo com investidores de três estados específicos em construir estruturas de armazenamento aqui. Além disso, mantemos conversas com as produções já instaladas para ampliar sua capacidade de atendimento."



No final da reunião, a deputada Cláudia de Jesus agradeceu a presença de todos e reforçou o papel do Parlamento como agente de articulação. "Essa é uma pauta que precisa do envolvimento de todos. Vamos continuar acompanhando. As demandas dos debates serão encaminhadas aos setores responsáveis para cobrar e encontrar soluções à nossa logística". Participaram do encontro representantes da Aprosoja, Idaron, Sefin, Receita Federal, Seagri, Seag, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria Assembleia Legislativa.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar