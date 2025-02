Emenda parlamentar na ordem de R$ 1.514.798,86 destinada pelo deputado Luizinho Goebel, vai garantir a execução da obra

Uma obra moderna, multifuncional e que certamente se transformará em exemplo a ser seguido. É assim que está sendo definida a construção da Apae de Vilhena, viabilizada através de emenda parlamentar no valor de R$ 1.514.798,86, destinada pelo Deputado Goebel (Podemos).



Com a elaboração do projeto multifuncional feito por engenheiros tecnicamente capacitados, que busca o bem-estar e a acessibilidade dos alunos que a APAE em Vilhena recebe, a sua construção já é referência para as demais APAEs e para as demais instituições de ensino especial de Rondônia. A diretoria da APAE aprovou o modelo da planta apresentada pelos engenheiros, com detalhes que asseguram a qualidade do ensino e a mobilidade. Os módulos serão inovadores e modernos, atendendo a necessidade e a realidade efetiva dos estudantes e da equipe que compõe a APAE de Vilhena.



O Deputado Luizinho Goebel, entende cada pessoa como ser único no mundo, e que são as diferenças que potencializam essa singularidade de ser quem somos. Nesse sentido, segundo o parlamentar, repensar o papel da APAE para construir uma sociedade inclusiva é um dever.



Neste sentido, o deputado Luizinho Goebel apoia e investe em ações que contribuam para a melhoria da qualidade do trabalho das APAEs, que trazem o fortalecimento de práticas inclusivas e da diversidade no contexto educacional, acreditando que é preciso idealizar como espaço de construção de saberes, capaz de reconhecer e aceitar a diversidade no desenvolvimento dos alunos como pessoas socioculturais, promovendo, assim, uma educação realmente inclusiva, com acessibilidade.



