Assembleia aprova projeto da Deputada Dra. Taissa para nomeação do Hospital Regional em homenagem a Dom Geraldo Verdier

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou, na última sessão, o Projeto de Lei (PL) da deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos), que propõe que o novo hospital regional de Guajará-Mirim receba o nome de Hospital Regional Dom Geraldo Verdier. A matéria agora segue para a sanção do Governador Marcos Rocha.



A proposta de nomeação é uma justa homenagem ao bispo que dedicou muitos anos à região e foi um verdadeiro pilar no processo de melhoria das condições de vida da população, além de fortalecer os laços comunitários de Guajará-Mirim. Dom Geraldo, cuja atuação foi marcada por um profundo compromisso com os moradores, também teve destaque por sua liderança à frente da Igreja Católica e pelo apoio a diversas ações sociais que impactaram positivamente a cidade.



“Nada mais justo do que homenagear esse grande homem, que, em vida, ajudou inúmeros moradores da região e chegou a doar terras para que as famílias tivessem acesso à moradia digna. Seu legado é incalculável, e sua memória precisa ser preservada”, afirmou a deputada Dra. Taissa Sousa.



A inclusão de seu nome no hospital vai além de uma simples homenagem, sendo uma maneira de reconhecer a importância de Dom Geraldo para o desenvolvimento de Guajará-Mirim. Esta ação reforça o hospital como um símbolo de cuidado, dedicação e compromisso com a saúde da população local e de toda a região. Com isso, a proposta da Dra. Taissa busca perpetuar a memória de Dom Geraldo e reconhecer seu imenso trabalho em prol da comunidade.



LEIA TAMBÉM:



Deputada Dra. Taíssa acompanha empresa que equipa Hospital Regional de Guajará-Mirim (https://www.al.ro.leg.br/noticias/deputada-dra-taissa-acompanha-empresa-que-equipa-hospital-regional-de-guajara-mirim)



Dra. Taíssa impulsiona a retomada das obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim, após anos de paralisação (https://www.al.ro.leg.br/noticias/dra-taissa-impulsiona-a-retomada-das-obras-do-hospital-regional-de-guajara-mirim-apos-anos-de-paralisacao)



por favor, hiperlinkar os links nos títulos…



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar