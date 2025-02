Deputado Ribeiro do Sinpol assume vice-liderança do governo na ALERO

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol foi anunciado como o novo vice-líder do governo de Rondônia na Assembleia Legislativa. A indicação é um reconhecimento do trabalho do parlamentar em prol do diálogo e da harmonia entre os poderes, especialmente durante o período em que exerceu a 2ª vice-presidência da Casa.



Ribeiro do Sinpol se destacou pela postura conciliadora e habilidade em construir pontes entre os diferentes setores da sociedade e os poderes Executivo e Legislativo. Sua atuação foi fundamental para garantir a aprovação de projetos importantes para o estado, sempre com foco no bem-estar da população rondoniense.



Com a nova função, o deputado terá a missão de dialogar os projetos do governo na Assembleia Legislativa, buscando o apoio dos demais. Ribeiro do Sinpol terá um papel crucial na articulação política e na construção de consensos, sempre com o objetivo de garantir o desenvolvimento de Rondônia.



A indicação para a vice-liderança do governo é um reconhecimento do trabalho de Ribeiro do Sinpol em prol do estado. Sua trajetória política é marcada pela defesa dos servidores públicos, da segurança pública e da valorização do interior de Rondônia.



"É com muita honra que aceito essa missão. Agradeço a confiança do governador coronel Marcos Rocha, e reafirmo o meu compromisso de trabalhar incansavelmente para defender os interesses da população de Rondônia. Seguirei dialogando com todos os parlamentares, buscando construir consensos e garantir que os projetos importantes para o nosso estado sejam aprovados", declarou o deputado Ribeiro do Sinpol.



Texto: Anderson Nascimento/Jornalista

Foto: Rafael Oliveira/Secom ALERO