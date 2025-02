Trabalho de Cirone é destaque em sessão da Câmara

O trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) foi lembrado, por diversas vezes, durante a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cacoal, realizada nesta segunda-feira (17). Os vereadores relacionaram ações executadas pelo parlamentar, em diversas áreas do município. Eles também se referiram a disposição de Cirone, em ouvir as reivindicações apresentadas em nome da população.



O vereador Alaézio do Teixeirão disse que o apoio de Cirone tem sido fundamental para que ele consiga dar uma resposta aos pedidos da população local. Alaézio citou como exemplo, a viabilização de recursos para a recuperação de um trecho crítico da Linha 8, que vem prejudicando produtores rurais há vários anos. “Com o intermédio do deputado, conseguimos o apoio do DER e assim que a Prefeitura concluir o projeto, vamos poder resolver esse problema da Linha 8”, disse.



A vereadora Nice Condaque disse que tem contado com o apoio do deputado, desde os primeiros dias de seu mandato. Segundo ela, entre os resultados dessa parceria, está a viabilização de uma emenda no valor de R$ 500 mil para a compra de motocicletas para os Agentes Comunitários de Saúde. “Aproveito esta oportunidade para reconhecer o trabalho do deputado Cirone, que está sempre pronto para ouvir as reivindicações da população e para buscar os recursos necessários para que essas necessidades sejam atendidas”, afirmou.



A vereadora Dra Amália também discursou sobre suas iniciativas, já em andamento, com o apoio do deputado. Entre elas está a ampliação de uma área esportiva no Bairro Vilage do Sol e de uma praça pública no Habitar Brasil, além de uma creche, com capacidade para atender também o Mutirão. “Todas essas ações já estão compromissadas com o deputado Cirone”, explicou a vereadora.



O vereador reeleito, Zivan Almeida, disse que desde o início de seu primeiro mandato, tem contado com o deputado, na viabilização dos recursos que a população precisa. Segundo ele, sua mais recente conquista, com o apoio de Cirone, foi a aquisição de 52 camas de descanso para as creches municipais de Cacoal. “O deputado Cirone tem sido um grande parceiro, em todas as tratativas em benefício da população de nosso município”, afirmou.



Texto: Eli Batista- jornalista

Foto: Assessoria