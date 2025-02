Ieda Chaves garante apoio à Associação Vira Lata Vira Amor de Cacoal

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), durante o cumprimento de agenda parlamentar, na última semana, em Cacoal, reafirmou o seu compromisso com o bem-estar dos animais, ao visitar à Associação Vira Lata Vira Amor, uma entidade que desempenha papel fundamental no resgate, tratamento, castração e adoção de animais abandonados no município.



Acompanhada pelo prefeito Adailton Fúria (PSD), Ieda Chaves conheceu de perto a estrutura da Associação e elogiou a organização, a dedicação dos voluntários e o impacto positivo do trabalho realizado. “O que vi aqui hoje é um exemplo de amor e compromisso com os animais. Esse trabalho merece todo o apoio possível e eu, como deputada defensora da causa animal, estarei ao lado dessa Associação para garantir as melhores condições de atuação”, afirmou.



Após ouvir as principais demandas, Ieda Chaves se comprometeu em destinar emenda parlamentar para a compra de um veículo e contribuir na ampliação do trabalho da entidade, garantindo mais eficiência.



“Sabemos que muitas ONGs enfrentam dificuldades para manter esse trabalho tão importante. Meu compromisso é ajudar a transformar essa realidade e fortalecer as iniciativas que protegem os animais. Como deputada, minha missão é lutar para que Rondônia tenha políticas públicas mais eficazes para o bem-estar animal”, ressaltou a deputada.

Reconhecimento



Por fim, Ieda Chaves parabenizou a presidente da Associação Vira Lata Vira Amor, Carmen Rey de Tsunosse, e Natália Pina, e os voluntários que atuam diretamente nos resgates e cuidados com os animais.





Texto: Etiene Gonçalves- jornalista

Fotos: Divulgação