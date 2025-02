Presidente Alex Redano recebe presidente da ABRACAM e vereador de Cacaulândia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Alex Redano (Republicanos), recebeu a visita do presidente da Associação Brasileira de Câmaras Municipais (ABRACAM), Rogério Rodrigues da Silva, acompanhado do vereador de Cacaulândia, Antônio Pereira da Silva (PP).



Durante o encontro, Redano reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com os vereadores de Rondônia, destacando a importância do diálogo entre o Parlamento estadual e as câmaras municipais para fortalecer a representatividade e atender às demandas da população. “Nosso gabinete está sempre de portas abertas para apoiar os vereadores do estado. Eles desempenham um papel fundamental na articulação das necessidades dos municípios, e a Assembleia estará sempre à disposição para contribuir com o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou o Presidente.



Na oportunidade, Alex Redano também ressaltou seu compromisso em ampliar o apoio institucional às câmaras municipais, garantindo maior integração entre os poderes e fortalecendo ações que tragam benefícios diretos para a população rondoniense. Ele destacou que a Assembleia seguirá trabalhando para viabilizar recursos, projetos e legislações que auxiliem os municípios em suas principais demandas.



A reunião contou com a participação do diretor da Escola do Legislativo Welys Araújo.





Texto: Mateus Andrade – jornalista

Foto: Rafael Oliveira- Secom