Eyder Brasil celebra aprovação de projeto que fortalece o Sistema Socioeducativo em Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) teve papel fundamental na articulação para a aprovação da mensagem do Poder Executivo que transfere a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE) da Secretaria de Assistência Social (SEAS) para a Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania (SESDEC). A medida, aprovada na Assembleia Legislativa de Rondônia, representa um avanço significativo para o fortalecimento do Sistema Socioeducativo do estado.



Eyder Brasil destacou a importância dessa mudança e agradeceu o apoio do presidente da ALE-RO, Alex Redano, dos deputados estaduais que votaram favoravelmente à proposta e do governador Marcos Rocha, responsável por encaminhar o projeto à Casa de Leis. O parlamentar também reconheceu o compromisso do secretário da SESDEC, coronel Vital, que já havia manifestado apoio ao Sistema Socioeducativo durante a votação do realinhamento salarial em 2023.



“Essa mudança é essencial para melhorar as condições de trabalho dos servidores do Sistema Socioeducativo e garantir mais estrutura e segurança para a ressocialização dos jovens atendidos”, afirmou Eyder Brasil.

O deputado reforça que seguirá atuando firmemente em defesa dos direitos dos servidores e na busca por políticas que fortaleçam a segurança pública e o atendimento socioeducativo em Rondônia.



Texto: Débora M. Grécia | Jornalista

Foto: SECOM ALE/RO