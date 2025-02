Ariquemes: Casa da Criança Francisco de Assis recebe pagamento de emenda parlamentar

O pagamento de R$ 100 mil já foi realizado pelo governo de Rondônia para a Casa da Criança Francisco de Assis (EACCFA) de Ariquemes. O dinheiro foi autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) com objetivo de apoiar as atividades educativas e sociais do projeto. A entidade é uma casa de acolhimento que oferece serviços institucionais para crianças e adolescentes em situação de risco social



"Conheço o projeto da Casa de Francisco, eles desenvolvem várias ações na região que beneficiam muitas famílias. Nossa expectativa é de que com esses recursos financeiros eles possam melhorar toda sua estrutura para desenvolver mais e melhores atividades de acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social", falou a deputada. O recurso financeiro da emenda será aplicado na troca de móveis, eletrodomésticos e outros reparos na infraestrutura.



A Entidade de Acolhimento Casa Criança Francisco de Assis funciona há mais de 38 anos, atendendo um público de zero até dezoito anos de idade em dois locais distintos na cidade. Beneficia moradores locais e de cidades próximas. A estrutura possui capacidade de receber cerca de 30 pessoas e oferece equipes profissionais multidisciplinares com 26 colaboradores. Realiza acolhimento de crianças e adolescentes, na modalidade de abrigo e proteção social de alta complexidade no Vale do Jamari, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





Francisco Costa – Jornalista

Foto: Assessoria