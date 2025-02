Buritis: 17 pontes são destruídas por chuva e Delegado Lucas pede apoio para recuperação

Após a zona rural do município de Buritis ser castigada por fortes chuvas e cheias de rios, quase 20 pontes ficaram com suas estruturas danificadas. Diante da situação crítica, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) esteve reunido nesta semana com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), Coronel Éder Fernandes Dias, para solicitar apoio na recuperação.



Durante a reunião, Delegado Lucas pediu ao DER o envio de duas escavadeiras hidráulicas, quatro caminhões basculantes e dois rolos compactadores para auxiliar nos trabalhos de recuperação das pontes e das estradas vicinais da região.



Segundo o deputado, a situação demanda uma resposta rápida para evitar que produtores e moradores fiquem isolados. "Sabemos que o período chuvoso impõe desafios à nossa infraestrutura, mas não podemos permitir que essas dificuldades comprometam a vida da nossa população. Por isso, buscamos junto ao DER esse apoio essencial para restaurar as pontes e garantir a trafegabilidade no município", destacou.



O parlamentar esteve na sede do DER, em Porto Velho, acompanhado do prefeito Valtair Fritz (PL), e os dois reforçaram a necessidade urgente de infraestrutura para garantir a mobilidade da população e o escoamento da produção rural no município.



O parlamentar ressaltou ainda a importância da parceria com o governo estadual para atender as demandas emergenciais de Buritis. "Estamos confiantes de que o DER será um grande aliado nessa missão de recuperar nossas pontes e melhorar a infraestrutura das estradas", concluiu.

A expectativa é que, com o apoio solicitado, as obras possam ser iniciadas nos próximos dias, garantindo segurança e qualidade no transporte para a população e para o setor produtivo do município.



Texto: Jônatas Boni- Jornalista

Foto: Bruno Camurça/Assessoria parlamentar