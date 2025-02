Deputada Dra. Taissa destina mais de 970 mil reais para melhorar a saúde de Nova Mamoré

Nesta segunda-feira (19), a deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) realizou a entrega oficial de uma ambulância e uma van odontológica para a cidade de Nova Mamoré, com um investimento total de R$ 978 mil. A entrega garante a melhoria do atendimento à saúde local, beneficiando a população da região.



A ambulância será destinada ao transporte de pacientes em situações de emergência, enquanto a van odontológica terá como objetivo levar atendimentos especializados para as áreas mais distantes, onde o acesso à saúde bucal ainda é limitado.



A deputada comentou sobre a importância do projeto. "Esse é o recurso do povo voltando para o povo. Agradeço ao nosso Governador Coronel Marcos Rocha, que tem sido um grande parceiro da nossa região, e à Prefeitura de Nova Mamoré pelo apoio fundamental. Nosso objetivo é garantir que todos tenham acesso à saúde de qualidade, independentemente da localização", expressou.



A expectativa entre os moradores é alta. Eles esperam que essas novas aquisições ajudem a melhorar o atendimento à saúde e que mais ações como essas sigam sendo realizadas para ampliar o acesso a serviços essenciais.



Com o investimento de quase um milhão de reais, a cidade de Nova Mamoré estará mais preparada para oferecer um atendimento mais eficiente e rápido, especialmente para as áreas mais distantes.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO