Pedro Fernandes se reúne com Associação de Pais e Professores do IFRO e busca melhorias para segurança viária na RO-257, em Ariquemes

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) recebeu representantes da Associação de Pais e Professores (APP) do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Ariquemes para discutir demandas urgentes de infraestrutura e segurança viária na RO-257. O encontro contou com a presença da presidente da associação, Damaris Nienke, da tesoureira Maria Balbina e da mãe de aluna e fiscal da APP, Neucy Damaceno.



A principal pauta da reunião foi a implantação de uma rotatória na RO-257, no trecho de acesso ao bairro Zona Sul, e a instalação de iluminação pública na Avenida Perimetral Leste, na entrada do bairro. As solicitações visam aumentar a segurança de alunos, professores e moradores, uma vez que a rodovia tem intenso fluxo de veículos, sendo utilizada diariamente pela comunidade acadêmica e pela população local.



A preocupação com a segurança viária foi intensificada após a trágica perda de um aluno, vítima de um acidente nesse trecho da rodovia, o que reforça a urgência das intervenções.



“Receber as representantes da Associação de Pais e Professores foi essencial para compreender de perto as necessidades da comunidade escolar e dos moradores da região. A RO-257 é uma via de grande movimentação, e a situação no acesso ao bairro Zona Sul exige uma solução imediata. Não podemos aceitar que novas tragédias aconteçam. Nosso compromisso é atuar junto ao governo do estado e ao DER para garantir a implantação da rotatória e a instalação da iluminação, protegendo vidas e oferecendo mais segurança a todos”, afirmou Pedro Fernandes.



O parlamentar destacou que ouvir a comunidade é essencial para buscar soluções efetivas. “Estamos falando de uma questão urgente que envolve a segurança de centenas de pessoas que utilizam essa via diariamente. A implantação da rotatória e a iluminação pública não são apenas medidas de infraestrutura, mas ações de respeito e cuidado com a vida das pessoas. Estarei acompanhando de perto cada etapa desse processo para que essa demanda seja atendida com a rapidez que a situação exige”, acrescentou.





Fonte: Ivan de Lara - Jornalista