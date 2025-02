Pedro Fernandes destina R$ 200 mil para fortalecer a produção leiteira em Monte Negro

Neste sábado, 15 de fevereiro, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve na Linha 10, em Monte Negro, visitando a Associação ASPROVARIJA, onde reafirmou seu compromisso com os produtores de leite da região. Atendendo à solicitação do produtor Hélio Verdureiro, o parlamentar garantiu a destinação de R$ 200 mil em emenda parlamentar para a aquisição de equipamentos voltados à formação de silagem, beneficiando diretamente os pecuaristas da associação.

A produção de silagem é essencial para garantir a alimentação do gado leiteiro nos períodos de seca, quando a pastagem se torna escassa. Com os novos equipamentos, os produtores terão mais autonomia para armazenar alimento de qualidade, garantindo maior estabilidade na produção e fortalecendo a pecuária leiteira local.

“Sabemos da importância do setor leiteiro para a economia de Monte Negro e do esforço dos produtores em manter sua produção. Atendendo ao pedido do meu amigo Hélio Verdureiro e da Associação ASPROVARIJA, estamos garantindo esse investimento para que os pecuaristas tenham mais estrutura, melhores condições de trabalho e maior produtividade”, afirmou Pedro Fernandes.

O deputado ressaltou que a pecuária leiteira é um dos pilares da economia rural do município e que investimentos na infraestrutura de produção são fundamentais para o desenvolvimento do setor. “Essa emenda representa mais do que a compra de equipamentos, ela simboliza o reconhecimento e o apoio ao trabalho do produtor rural, que precisa de estrutura para crescer e se manter competitivo. Vamos continuar lutando por mais investimentos para a região”, destacou.

Pedro Fernandes também aproveitou a visita para agradecer aos membros da associação pelo empenho em buscar melhorias para a comunidade. “Meu agradecimento especial ao amigo Hélio Verdureiro e a todos da ASPROVARIJA, que estão sempre trabalhando em prol dos produtores. O fortalecimento do setor leiteiro é um compromisso que seguimos firmes em atender, pois sabemos da sua importância para a economia local e para a qualidade de vida dos trabalhadores rurais”, enfatizou.

O parlamentar reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do setor agropecuário e garantiu que seguirá atuando para trazer mais investimentos e fortalecer a produção rural em Rondônia. “O homem do campo precisa de incentivo e estrutura, e nosso compromisso é garantir que os produtores tenham melhores condições de trabalho, mais renda e qualidade de vida”, concluiu Pedro Fernandes.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar