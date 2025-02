Governador Marcos Rocha anuncia deputado Jean Oliveira como líder do governo na Alero

O governador coronel Marcos Rocha (União Brasil) participou, nesta terça-feira (18), da abertura da 3ª sessão legislativa da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Durante o evento, anunciou o deputado estadual Jean Oliveira (MDB) como o novo líder do governo na Casa.



Desde a reeleição, o governador tem destacado a lealdade e o comprometimento de Jean Oliveira. “É um homem que demonstrou um espírito de extrema lealdade e retidão. Vi de perto sua vontade de trabalhar em prol da nossa sociedade”, declarou Marcos Rocha.

Para Jean Oliveira, assumir a liderança do governo na Alero é uma honra e uma grande responsabilidade junto ao povo rondoniense. “Trabalharei ao lado dos colegas parlamentares na defesa dos projetos do Poder Executivo, sempre com o objetivo de beneficiar o Estado de Rondônia e nossa população. Agradeço ao governador pela confiança e me dedicarei a essa missão com compromisso e seriedade”, afirmou o deputado.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar