Deputado Laerte Gomes destina recebe Moeda Institucional da Polícia Militar de Rondônia

Nesta terça-feira (19), em reunião com o Comandante Geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Régis Wellington Braguin Silverio, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Laerte Gomes (PSD) atendeu a solicitação do oficial e confirmou a destinação de emenda parlamentar no valor de R$150 mil.



Segundo o deputado, a demanda surge em razão da Polícia Militar entender a necessidade de reforçar seu arsenal bélico e intensificar e ampliar o combate ao crime organizado que, de acordo com o comandante geral da PM-RO, está cada vez mais crescente e associado ao uso de armamentos de grosso calibre e tecnologia de ponta.



“Essa é uma decisão do Comando Geral, juntamente com a ordem do governador Cel. Marcos Rocha, para que possamos expandir e modernizar todos os nossos recursos e nossas estratégias de combate ao crime organizado. E diante disso, viemos pedir o apoio do nosso deputado Laerte Gomes que prontamente nos atendeu e a quem, desde já, agradeço pelo apoio e concedo a Moeda Institucional da Polícia Militar, um presente oferecido apenas para amigos e parceiros da nossa corporação, relatou o Cel. Braguin.

Para o deputado, em razão dos últimos acontecimentos registrados pela Polícia Militar, onde criminosos aterrorizaram vários bairros da capital, resultando inclusive no assassinato brutal de um policial militar que estava de folga, se faz urgente a necessidade de equipar e assegurar a eficácia das ações das tropas policiais.



“De início quero parabenizar o Cel. Braguin pelo seu trabalho à frente da Polícia Militar e também as demais forças de segurança que demonstraram um trabalho árduo, de muita competência no combate ao crime organizado, principalmente nessa crise que tivemos no início deste ano. As medidas foram tomadas, as ações foram duras e a paz voltou a reinar. E com certeza, já estamos liberando a emenda que logo estará à disposição da nossa polícia, protegendo nosso povo”, concluiu Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: | Assessoria Parlamentar