Deputado Cássio Gois convida população para ação do Rondônia Cidadã com serviços gratuitos no Distrito de Divinópolis

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) está convidando a população de Rondônia para participar do Rondônia Cidadã, uma iniciativa que levará diversos serviços gratuitos ao Distrito de Divinópolis nos dias 22 e 23 de fevereiro, sábado e domingo, respectivamente. A ação, realizada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), facilitará o acesso da população a serviços essenciais.



O evento acontecerá na EMEIEF Dr. João de Deus Simplício, localizada na Área Rural, A 14, Lote 33 Gleba 13, e oferecerá uma ampla gama de atendimentos, como emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), segunda via do CPF, Título de Eleitor e Certidão de Nascimento ou Casamento. Além disso, haverá auxílio na negociação de dívidas, cadastramento no programa Geração Emprego, abertura de conta no portal gov.br, solicitação de benefícios do INSS e emissão ou atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Na área da saúde, serão oferecidos serviços como emissão e atualização do cartão do SUS, aferição de pressão, verificação de glicemia, atendimento odontológico e consultas com clínico geral. A população também poderá contar com cortes de cabelo, tanto para homens quanto para mulheres.

O deputado Cássio Gois destacou a importância da ação para a comunidade: "o Rondônia Cidadã é uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso a serviços que, muitas vezes, são difíceis de alcançar. Estamos trabalhando para levar cidadania e dignidade a todos os rondonienses.

Em discurso na tribuna da ALE-RO, a primeira-dama Luana Rocha e o governador coronel Marcos Rocha (União) também foram parabenizados pelo empenho em promover iniciativas que beneficiam diretamente a população. "Essa é uma ação que reflete o compromisso do governo com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. Parabéns a todos os envolvidos", finalizou Cássio Gois.

O Rondônia Cidadã acontecerá no sábado, das 8h às 16h, e no domingo, das 8h às 12h. A expectativa é que centenas de famílias sejam atendidas durante os dois dias de evento.

Texto: Marcelo Negrão | jornalista

Fotos: Secom | ALE/RO