Líder do governo, Jean Oliveira, é eleito ouvidor parlamentar da Assembleia Legislativa de Rondônia

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Jean Oliveira (MDB), foi eleito, nesta terça-feira (18), como o novo ouvidor parlamentar da Casa para o biênio 2025-2026. A votação ocorreu durante a abertura da 3ª sessão legislativa da 11ª Legislatura e contou com 19 votos favoráveis, sem registros de votos contrários ou abstenções.



Jean Oliveira agradeceu a confiança dos parlamentares e destacou a importância da Ouvidoria como um canal direto entre a população e o parlamento. “Agradeço aos deputados por me confiarem a condução da Ouvidoria da Assembleia Legislativa de Rondônia, um instrumento essencial para garantir a participação do cidadão e a transparência no trabalho legislativo”, afirmou.

A Ouvidoria Parlamentar tem o papel de assegurar a transparência e a eficiência dos atos, garantindo a participação dos cidadãos no controle e avaliação dos serviços públicos. O órgão recebe reclamações, denúncias, sugestões e elogios, fortalecendo o compromisso da Assembleia Legislativa com a legalidade, moralidade e boa gestão dos recursos públicos.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar