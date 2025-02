Deputado Eyder Brasil tem Voto de Louvor aprovado para policiais que combateram facção criminosa

Durante a primeira sessão da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, o deputado estadual Eyder Brasil (PL) teve seu Voto de Louvor aprovado em reconhecimento aos policiais da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado - FTICCO, Forças Táticas do 1º, 5º e 9º BPM, UMESP, GAPE e BPTAR. A homenagem destaca a operação que resultou na prisão de membros de uma facção criminosa que vieram de outro estado com o objetivo de atacar policiais e desestabilizar a segurança em Rondônia.



"Esses profissionais demonstraram coragem, inteligência e compromisso inabalável com a proteção da sociedade. A ação decisiva dessas forças de segurança foi essencial para garantir a paz e a tranquilidade da população", ressaltou Eyder Brasil, que também preside a Comissão de Segurança Pública da ALE-RO.



Com a aprovação do Voto de Louvor, a homenagem aos agentes será realizada em breve, destacando a importância da atuação das forças de segurança e o trabalho incansável no combate à criminalidade em Rondônia.



