Deputado Ezequiel Neiva disponibiliza ambulância para Chupinguaia

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) irá disponibilizar uma ambulância para o município de Chupinguaia, a qual atenderá os assentamentos Maranatã e Zé Bentão. A ação contempla o pedido do vereador Alicate (PRD) e visa proporcionar o atendimento à saúde da população na região, que fica entre 60 e 70 km da cidade.





O vereador Alicate comemorou a iniciativa e explicou a importância do veículo para a população local. "Estamos reformando um espaço para oferecer serviços de saúde na região, e precisávamos de uma ambulância para o atendimento dos pacientes. A ajuda do deputado Ezequiel Neiva vai beneficiar cerca de 400 famílias que residem nessas áreas, proporcionando maior acesso aos serviços médicos", afirmou Alicate.





O deputado Ezequiel Neiva ressaltou que a saúde é uma prioridade em seu trabalho. "Essa é mais uma ação para atender a demanda da população de Chupinguaia. A ambulância vai garantir que os pacientes sejam transportados com maior conforto e segurança, contribuindo para um atendimento mais eficiente e assegurando para que as pessoas das áreas mais distantes também tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade", destacou.





Para o suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva, a ação é importante para sanar as demandas da região. "É uma grande satisfação acompanhar o trabalho do deputado Ezequiel Neiva e contribuir para a aquisição de uma ambulância nova e moderna. Isso fortalece ainda mais a relação com a comunidade, além de proporcionar melhores condições de atendimento à saúde", declarou Wiveslando.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar