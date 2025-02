Cirone defende valorização salarial de servidores da Emater

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) defendeu, durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos, realizada nesta terça-feira (18), a valorização salarial dos servidores da Emater. Ele destacou a importância do trabalho desenvolvido pela entidade, mas afirmou que os salários da categoria precisam ser revistos. “É quem trabalha na Emater, que faz com que a assistência do Governo chegue ao produtor, para que ele melhore sua produção e contribua com o fortalecimento da economia do Estado”, disse o deputado.



Durante seu discurso, Cirone solicitou o apoio do governador, coronel Marcos Rocha e dos demais deputados, na busca da valorização dos servidores. “Peço ao governador, ao presidente da Emater, a meus colegas desta casa, que se reúnam com a comissão que representa a categoria e que discutam as necessidades da entidade”, disse.



Cirone pediu a união de forças em favor do fortalecimento da Emater, após destacar o trabalho realizado pelo Governo do Estado, em todas as áreas. O deputado relacionou os principais investimentos e resultados da gestão Marcos Rocha, principalmente no setor produtivo, mas disse que é possível avançar ainda mais. “Os números mostram que estamos avançando nos mais diversos setores, mas ainda temos muito o que fazer”, afirmou.



Segundo Cirone, entre as áreas que mais receberam investimentos do Governo do Estado, está a educação, contemplada com cerca de R$ 3 bilhões. “Quero ressaltar o trabalho do governador também na educação, onde Rondônia saiu de 21% de pessoas alfabetizadas no tempo certo, para 65%, sendo reconhecida nacionalmente com o selo ouro e figurando como o único estado da região norte a alcançar esse patamar”, disse.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar