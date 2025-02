Deputada Dra. Taíssa prestigia Corrida Nacional de Jericos em Alto Paraíso

A Corrida Nacional de Jericos Motorizados, evento tradicional que acontece anualmente em Alto Paraíso, agitou a cidade e movimentou a economia local entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Neste ano, a deputada estadual Taíssa Sousa (Podemos) marcou presença ao lado da deputada federal Cristiane Lopes (União), da vereadora Elissandra (União) e do vice-governador Sérgio Gonçalves, reforçando seu apoio ao evento que atraiu turistas e competidores de todo a região.

Com uma programação diversificada, o evento contou com atrações culturais, gastronomia variada e, claro, a aguardada corrida dos jericos motorizados, símbolo da tradição local. A deputada Taíssa, junto com as demais autoridades, participou da corrida no tradicional jerico, tornando a festa ainda mais animada e reforçando seu compromisso com o fortalecimento de eventos que impulsionam o turismo e a economia regional.

“Foi uma honra participar deste evento, que, além de ser uma grande festa para a cidade, impulsiona a economia e divulga as tradições de Alto Paraíso para todo o Brasil. A Corrida de Jericos é um símbolo de nossa cultura e, como deputada, me sinto responsável por apoiar e fortalecer iniciativas que tragam benefícios para nossa população. Quero parabenizar o prefeito João Pavan e todos os envolvidos na organização por esse grande evento, que cresce a cada ano e coloca Alto Paraíso em destaque no cenário estadual”, destacou Taíssa durante a corrida.



A presença da deputada e das demais autoridades foi um dos pontos altos da festa. Moradores e turistas aproveitaram a oportunidade para interagir com Taíssa e discutir demandas da região, reforçando a proximidade entre o mandato parlamentar e a população.



A Corrida Nacional de Jericos, além de ser uma das maiores atrações de Alto Paraíso, se consolidou como um dos principais eventos do calendário turístico de Rondônia. A participação da deputada Taíssa Sousa e de outras autoridades fortaleceu ainda mais a visibilidade e o sucesso da festa, que segue sendo um grande atrativo para a economia e cultura local.



Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar