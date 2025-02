Deputada Cláudia de Jesus anuncia R$ 3,5 milhões para creche no bairro Primavera, em Ji-Paraná

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) anunciou a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 3,5 milhões para a creche do bairro Primavera na cidade de Ji-Paraná. A parlamentar fez encaminhamento da verba ao lado do prefeito Affonso Cândido que será o responsável pela contratação, execução e administração da obra. O investimento da deputada vai beneficiar mais de 4 mil famílias que moram naquela região da cidade em situação de vulnerabilidade social.



"Eu não fiz promessas com os moradores do bairro Primavera, eu fiz compromisso. E tudo que fazemos é com responsabilidade para garantir dignidade e respeito ao povo de Rondônia. E por ser de Ji-Paraná e por entender a necessidade das famílias estamos destinando novamente o dinheiro para a obra", comentou a deputada.



Cláudia de Jesus falou ainda que espera que o valor seja liberado o mais breve possível pelo governo para a prefeitura. E disse que o montante das emendas dos deputados estaduais possuem valores menores que do Congresso Nacional, mas que não poderia deixar os moradores da comunidade sem esse apoio.



A expectativa é de que a creche tenha espaço para acomodar cerca de 376 crianças, com ensino e aprendizagem nos períodos da manhã e tarde. Também deverá funcionar em tempo integral, nesse caso para um público aproximado de 180 estudantes.



Preocupada em garantir educação de qualidade e apoio para os moradores com o funcionamento da creche no bairro, a deputada em julho do ano passado, conseguiu com o senador Confúcio Moura (MDB), uma emenda parlamentar no valor de R$ 3,5 milhões. Só que o dinheiro foi aplicado pela gestão anterior da prefeitura em outras finalidades.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar