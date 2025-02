Em Vilhena, Deputado Luizinho Goebel visita Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarte e entrega veículo Hilux

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), cumprindo agenda, em Vilhena no Cone Sul de Estado, no lançamento do ano letivo 2025 e a entrega de um veículo ao Lar dos Idosos, juntamente com o governador de Estado Coronel Marcos Rocha (UB) e a Secretária de Estado da Assistência Social (SEAS), Luana Rocha, também foi realizado a entrega, na tarde desta segunda-feira (17/02) um veículo modelo Hilux 0 Km, no valor de R$ 330 mil, recurso obtido por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado Luizinho Goebel.



Emenda liberada pelo governo de Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, em benefício do Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta na cidade de Vilhena.



Segundo o administrador do Lar dos Idosos, Rivaldo Dias do Santos, conhecido como “Riva”, a entidade realiza um trabalho humanizado, fornecendo esperança e dignidade a quem tanto precisa. “É muito gratificante alcançar esta conquista com a ajuda do deputado Luizinho Goebel que após visitar nossa entidade, imediatamente tomou conhecimento de todas as nossas necessidades para, assim, poder contribuir na melhoria do atendimento às pessoas mais necessitadas”, afirmou Riva.



Foto: Reprodução/ALE-RO



"Com o aumento da expectativa de vida da população, o Brasil vive um desafio para amparar os idosos em asilos ou casas de amparo. Portanto, é gratificante perceber o quanto podemos ajudar pessoas, entidades e cidades no exercício do mandato. Tenho certeza de que esse veículo contribuirá, ainda mais, para o excelente trabalho já realizado por esta entidade e podem continuar contando com o meu total apoio," afirmou o deputado.



Luizinho Goebel destacou que esta foi mais uma das ações dirigidas por seu mandato em prol do Lar dos Idosos Maria Tereza Da Lamarta de Vilhena, por merecimento da entidade. “O Lar dos Idosos presta um serviço tão necessário, útil e importante para a cidade que merece toda nossa atenção e dedicação. Sou eu quem agradece ao Administrador Riva, e a tantos outros que já estiveram à frente da entidade, pelo muito que oferecem ao município. O Lar dos Idosos sabe que pode contar comigo sempre”, destacou Goebel.



Texto: Wilmer G. Borges | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar