Deputado Jean Mendonça foi eleito o novo Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa de Rondônia

Por decisão unânime, o deputado Jean Mendonça (PL) foi eleito para o cargo de Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Com vasta experiência política, incluindo passagens como vereador, prefeito, advogado e procurador concursado, Mendonça cumpre seu segundo mandato como deputado, e agora assume a missão de zelar pela ordem, disciplina e respeito no âmbito legislativo.

Após a eleição e a assinatura do termo de posse, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, parabenizou Mendonça pela eleição. “A votação por unanimidade demonstra que nosso novo Corregedor Parlamentar tem o respeito e a admiração de todos os demais deputados. Desejo que seu mandato, que vai até 31 de janeiro de 2027, seja coroado de êxito,” afirmou Redano.

Entre as principais atribuições do cargo estão a promoção do decoro entre os parlamentares, a supervisão da segurança interna e o cumprimento das determinações da Mesa Diretora relacionadas à segurança da Casa de Leis. O Corregedor também é responsável por zelar pela integridade e preservação da instituição legislativa.

Em seu discurso de agradecimento, Jean Mendonça destacou a importância do momento e o reconhecimento dos colegas. “Vamos continuar nosso trabalho com transparência e ética, pilares fundamentais para nossa atuação. Estou comprometido em exercer essa função com seriedade e dedicação, sempre em prol da melhoria da Casa de Leis e do bem-estar da população de Rondônia,” concluiu o deputado.

A eleição de Mendonça reforça sua trajetória de diálogo e respeito no cenário político, consolidando sua posição como um deputado comprometido em trabalhar ao lado dos demais colegas por um Legislativo mais eficiente e transparente. “Nosso compromisso é com o fortalecimento da instituição Assembleia Legislativa para que possamos trabalhar pelo desenvolvimento dos municípios e o bem-estar dos rondonienses,”concluiu.