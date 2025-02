Presidente Alex Redano prestigia posse da nova diretoria da OAB Rondônia

Na noite de segunda-feira (14), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, esteve presente na posse solene da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB/RO), gestão 2025/2027. O evento, realizado no Teatro Estadual Palácio das Artes Rondônia, em Porto Velho, contou com a presença de diversas autoridades e representantes da classe jurídica.



O advogado Márcio Nogueira assumiu o cargo de presidente da OAB Rondônia, e Vanessa Michele Esber foi empossada como vice-presidente. Além deles, foram empossados os conselheiros federais e estaduais, dando início a uma nova etapa para a advocacia rondoniense. A cerimônia contou com a presença do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, que destacou o compromisso da nova diretoria com a defesa da advocacia e da justiça.



Durante o evento, o deputado Alex Redano parabenizou os novos dirigentes da Ordem, desejando uma gestão próspera e exitosa. Ele reforçou a importância da parceria entre a Assembleia Legislativa e a OAB, destacando que a união de esforços é fundamental para o desenvolvimento de projetos que atendam às necessidades da sociedade.



“É um momento importante para a advocacia rondoniense e para a sociedade como um todo. Quero manifestar meu total apoio à nova gestão e colocar a Assembleia Legislativa à disposição da OAB, sempre em busca de soluções que tragam benefícios para todos os cidadãos”, afirmou o presidente Alex Redano.



O deputado também reconheceu o esforço e a dedicação de Márcio Nogueira e sua equipe durante a campanha pela presidência da Ordem, destacando que a nova gestão trará avanços para a classe dos advogados e para a sociedade de Rondônia.



A posse da nova diretoria da OAB Rondônia simboliza um compromisso renovado com os princípios da legalidade, da moralidade e da justiça, que são fundamentais para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. A expectativa é que, sob a liderança de Márcio Nogueira, a OAB Rondônia continue a desempenhar um papel de destaque na defesa dos direitos da sociedade e da valorização da advocacia no estado.



A solenidade foi um marco importante para o setor jurídico de Rondônia, reunindo autoridades, advogados e lideranças políticas em um evento de grande significado para a história da Ordem no estado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO